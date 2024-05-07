Агент Потаповой: вложенный миллион долларов она отбила лишь в прошлом году

Агент 43-й ракетки мира Анастасии Потаповой Александр Островский рассказал о сотрудничестве с российской теннисисткой. По словам Островского, его агентство ведёт спортсменку с 11 лет. Они вложили в неё один миллион долларов, но отбить все средства Потапова смогла только в прошлом сезоне.

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