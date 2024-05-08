Блинкова переиграла Парри и вышла во второй круг турнира в Риме

46-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй раунд турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

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В матче 1/64 финала россиянка переиграла француженку Диан Парри со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 15 минут.

За это время Блинкова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных (50%). На счету Парри также ни одного эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх (33%).

Во втором круге Анна Блинкова сыграет с американкой Даниэль Коллинз, которая пропускает первый круг как сеяная теннисистка.

Действующей чемпионкой турнира в Риме является представительница Казахстана Елена Рыбакина.