Восьмая ракетка мира из Греции рассказал о связанной со «Спартаком» мечте

Восьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о мечте, связанной с московской футбольной командой «Спартак». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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По словам спортсмена, он был бы счастлив получить от клуба футболку.

«Был ли когда-нибудь на матчах "Спартака"? Никогда. Был бы счастлив побывать», — сказал Циципас.

Теннисист отметил, что в детстве у него была спартаковская экипировка.

Циципас — сын советской теннисистки Юлии Сальниковой и внук бывшего футболиста «Спартака» Сергея Сальникова. Вместе с красно-белыми последний трижды выигрывал чемпионат СССР, а в составе сборной страны стал олимпийским чемпионом.

25-летний греческий теннисист дважды доходил до финалов турниров серии «Большого шлема». Оба раза грек терпел поражение.