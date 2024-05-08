Греческий теннисист заявил, что у него есть российский паспорт

Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что у него есть российский паспорт и он мечтал бы получить футболку московского "Спартака".

© Российская Газета

Циципасу предлагали выступать за Россию, когда ему было около 16 лет. Однако сам теннисист рассказал, что в то время никаких серьезных разговоров об этом не было. При этом Циципас всегда гордился российской половиной своей семьи.

"Всегда с уважением относился и отношусь к своим корням, никогда не думал о них как о чем-то само собой разумеющемся", - приводит слова Циципаса "Спорт-Экспресс".

При этом теннисист заявил о том, что у него есть российский паспорт.

"Было ли у меня предложение взять российское гражданство? Если вы говорите про паспорт, то он у меня есть - с момента рождения и по сей день", - сказал Циципас.

Также он признался в том, что является болельщиком московского "Спартака", за который когда-то выступал его дед Сергей Сальников. Циципас добавил, что мечтал бы получить футболку красно-белых и посетить матч.