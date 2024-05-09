Александрова покинула турнир WTA-1000 в Риме

Сегодня, 9 мая российская теннисистка 18-я ракетка мира Екатерина Александрова проиграла белорусской спортсменке, которая занимает 113-е место в рейтинге WTA Александре Саснович в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча продолжалась 1 час и 19 минут. Счёт — 6:0, 6:1.

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За время встречи россиянка допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни один из двух возможных брейк-пойнтов. Её соперница успешно использовала четыре из восьми брейк-пойнтов и не допустила ни одной двойной ошибки.

В следующем круге соревнований Александре Саснович предстоит сразиться с немецкой спортсменкой Анжеликой Кербер, которая ранее обыграла спортсменку из России Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:0.