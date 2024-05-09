Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме

43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 9 мая, она в двух сетах обыграла китаянку Сиюй Ван на старте «тысячника» в Риме со счётом 6:1, 7:5.

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Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 40 минут. Российская теннисистка реализовала 4 брейк-пойнта из 11 (36%), выполнила три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Китаянка реализовала один брейк-пойнт из пяти (20%), допустила пять двойных ошибок и сделала два эйса.

В следующем круге турнира в Риме Анастасия Потапова сыграет с десятой ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии, начинающей свой путь на турнире как высоко сеянная теннисистка со второго круга.