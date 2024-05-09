Надаль первым выиграл 200 матчей на грунтовых «Мастерсах»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль первым в истории тенниса достиг отметки в 200 выигранных матчей на грунтовых турнирах серии «Мастерс».

Знаменательная, 200-я победа Надаля произошла на «Мастерсе» в Риме (Италия), 10-кратным чемпионом которого он является. В стартовом матче Надаль со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл 108-ю ракетку мира, представителя Бельгии Зизу Бергса (Q).

За 201-ю победу на грунтовом «Мастерсе» Надаль сразится с девятой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем (7). Отметим, что никогда не блиставший игрой на грунте Хуркач в этом сезоне завоевал первый в карьере титул на этом покрытии (ATP-250, Эшторил (Португалия)).