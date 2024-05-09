Ига Свентек разгромила американку Перу на старте «Мастерса» в Риме

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек успешно стартовала на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

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В матче второго круга Свёнтек (1) со счётом 6:0, 6:2 разгромила 77-ю ракетку мира, представительницу США Бернарду Перу (Q).

Следующей соперницей Свёнтек в Риме станет 41-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева из Казахстана.