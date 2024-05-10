Российская теннисистка может сыграть с украинкой на турнире в Риме

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира серии WTA-1000 в Риме, одержав разгромную победу над представительницей Дании Клару Таусон.

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Встреча, которая продолжалась 1 час 24 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:2. Калинская реализовала 6 из 13-ти брейк-пойнтов, допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс. Ее соперница выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала только два брейк-пойнта из четырех.

В следующем раунде Калинская сразится с победительницей противостояния между украинкой Элиной Свитолиной и итальянкой Сарой Эррани. Их матч состоится 10 мая, ориентировочное время начала — 17:25 по московскому времени.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).