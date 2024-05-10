Медведева отказались называть главным претендентом на золото Олимпиады
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что не может назвать российского теннисиста Даниила Медведева главным претендентом на победу на летних Олимпийских играх — 2024. Его слова приводит РИА Новости.
«Нужно свежесть физическую и эмоциональную сохранить к финальной стадии. Преимущество будет иметь тот, кто прошел туда. Очень много факторов, поэтому заранее говорить о результатах просто бессмысленно, тем более на грунтовых кортах», — отметил Тарпищев.
2 мая Медведев получил травму приводящей мышцы ноги во время третьего гейма четвертьфинала на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде против чешского теннисиста Иржи Лехечки. Россиянин доиграл первый сет, практически не бегая и прыгая на одной ноге. Уступив в нем с одним брейком (4:6), Медведев вынужден был отказаться от продолжения борьбы и сняться с соревнований.
6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).