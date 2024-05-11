Случайно выпавшая бутылка попала в голову Джоковичу на турнире в Риме

После победы на турнире в Риме в голову первой ракетке мира Новаку Джоковичу угодила бутылка, которая случайно выпала у одного из зрителей.

Инцидент произошел в пятницу вечером, после того, как Джокович переиграл в Риме француза Корентена Муте - 6:3, 6:1. Серб раздавал автографы, когда ему в голову попала бутылка. Изначально прошло сообщение, что кто-то сделал это преднамеренно.

Джокович схватился за голову и упал на колени, ему оказали помощь. Первая ракетка мира вернулся в отель, его состояние опасений у врачей не вызывает, сообщили организаторы.

Они добавили, что травма стала следствием случайности. Мужчина из первого ряда трибун, наклонился к Джоковичу, чтобы взять автограф и из его рюкзака вывалилась бутылка.