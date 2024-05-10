Джоковичу кинули бутылку в голову после матча в Риме

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович пострадал от неизвестного болельщика после победы над французом Корентеном Муте на турнире серии «Мастерс» в Риме.

Встреча, которая продолжалась 1 час 24 минуты, завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. На счету Джоковича один эйс, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

После матча Джокович раздавал автографы, когда ему в голову прилетела бутылка. Теннисист тут же схватился за голову и от боли упал на землю. Впоследствии работники арены увели теннисиста в подтрибунное помещение.

В матче следующего круга сербский спортсмен сразится с представителем Чили Алехандро Табило.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков).