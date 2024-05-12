Соболенко одержала 90-ю победу на турнирах WTA-1000

Сегодня, 12 мая, на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия) двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:0 в пользу восьмой ракетки мира. Эта победа стала 90-й для белорусской теннисистки в рамках соревнований WTA-1000.

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В следующем круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме Соболенко встретится с победительницей матча между Анной Калинской (Россия) и Элиной Свитолиной (Украина).

Отметим, что действующей чемпионкой Рима является казахстанка Елена Рыбакина, которая снялась с турнира из-за болезни. Уточняется, что в сетке турнира её заменит лаки-лузер из Франции Осеан Доден.