Джокович вышел к фанатам в шлеме после удара бутылкой по голове

Теннисист Новак Джокович начал раздавать автографы в шлеме после вчерашнего инцидента с ударом бутылкой по голове. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в субботу The Tennis Letter.

На кадрах видно, что спортсмен в шлеме перемещается от болельщика к болельщику, раздавая автографы.

Инцидент с бутылкой произошел накануне в римском спортивном комплексе Foro Italico после победы Джоковича над Корентеном Муте. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что во время раздачи автографов бутылка с водой угодила в Джоковича, и он упал на землю, держась за голову.

Джоковичу попали бутылкой по голове на турнире в Риме

Альтернативный ракурс показал, что бутылку намеренно не бросали. Она выскользнула из рюкзака фаната, когда он наклонился на трибуне, чтобы получить автограф ракетки номер один.

Джоковичу оказали медпомощь.

«Его состояние не является поводом для беспокойства», — говорится в заявлении организаторов Italian Open.

Сербский теннисист поблагодарил болельщиков за внимание и заботу. Он написал, что «это был несчастный случай», и он отдыхает в отеле с пакетом со льдом на голове перед воскресным поединком.

В воскресенье Джокович встретится с чилийцем Алехандро Табило в третьем раунде. Он надеется выиграть свой седьмой титул на Открытом чемпионате Италии.