Медведев рассказал, как ударился головой перед матчем с Уиллисом на Уимблдоне в 2016 году

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился историей, как ударился головой перед матчем с британцем Маркусом Уиллисом в финале квалификации Уимблдона в 2016 году.

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Напомним, встреча завершилась победой британца со счётом 3:6, 7:5, 6:3, 6:4.