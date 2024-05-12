Джокович рассказал о влиянии инцидента с бутылкой на его здоровье

Известный сербский теннисист Новак Джокович рассказал в интервью France24, что инцидент с бутылкой крайне негативно отразился на его здоровье.

В пятницу, 10 мая, серб после победы над соперником раздавал автографы. Внезапно у одного из болельщиков выпала из рюкзака бутылка и упала прямо на голову спортсмена. 24-кратный чемпион «Больших шлемов» упал на землю, его окружила охрана и работники турнира.

Джокович отметил, что не понимает, что с ним происходит. Он добавил, что после инцидента испытывал головные боли, тошноту и головокружение.

«Сегодня во время сильного стресса было плохо — не в плане боли, а в плане баланса. Никакой координации», — пояснил теннисист.

Спортсмен заметил, что на корте, во время игры с Алехандро Табило, был совершенно другим игроком по сравнению с тем, что было два дня назад.

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Джокович констатировал, что ему следует пройти всестороннее медицинское обследование и «узнать, что происходит».