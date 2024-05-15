Пользователи интернета требуют отстранить российского теннисиста, 18-ю ракетку мира Карена Хачанова из-за георгиевской ленты, фото которой спортсмен опубликовал в социальных сетях в День Победы, 9 мая.

Георгиевская лента является запрещённым символом в условиях допуска Международного олимпийского комитета (МОК). Пользователи пожаловались в МОК на российского теннисиста. Публикация Хачанова вызвала разногласия у подписчиков. Некоторые из них требуют отстранить спортсмена от участия в Олимпийских играх.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.