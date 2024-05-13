Медведев одолел 121-ю ракетку мира Меджедовича и вышел в 1/8 финала Рима

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), действующим обладателем титула которого является.

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В матче третьего круга Медведев (2) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 одолел 121-ю ракетку мира 20-летнего представителя Сербии Хамада Меджедовича (Q).

Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. Даниилу пока ни разу не удавалось защитить титул на уровне ATP.