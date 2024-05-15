Американка Коллинз вышла в полуфинал турнира в Риме

Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Риме.

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В матче ¼ финала Коллинз, получившая 13‑й номер посева, одержала победу над белоруской Викторией Азаренко (24‑й номер посева). Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3.

За выход в финал Коллинз сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.

WTA 1000. Internazionali BNL d’Italia. Рим. Грунт. Призовой фонд — более 4,7 миллиона евро

¼ финала

Даниэль Коллинз (США, 13) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — 6:4, 6:3