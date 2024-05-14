Хачанов в упорной борьбе проиграл Табило и покидает «Мастерс» в Риме

Российский теннисист 18-я ракетка мира Карен Хачанов в упорной борьбе проиграл матч четвёртого круга «Мастерса» в Риме чилийскому теннисисту 32-й ракетке мира Алехандро Табило. Встреча завершилась со счётом 7:6(5), 7:6(10) в пользу оппонента россиянина.

За время игры Хачанов сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта. Его соперник реализовал два брейк-пойнта из восьми, допустил одну двойную ошибку и выполнил восемь эйсов. В следующем раунде Табило встретится с победителем пары Чжан Чжичжэнь (Китай) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).