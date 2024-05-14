Медведев не защитил титул на «Мастерсе» в Риме, вылетев в четвертом круге

Россиянин Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Пола, посеянного на турнире под 14-м номером. Медведев имел 2-й номер посева.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды - на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Полу 26 лет, он занимает 16-е место в мировом рейтинге. Американец выиграл два турнира ATP в одиночном разряде. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023).

Турнир в Риме завершится 19 мая, его общий призовой фонд составляет более €7,8 млн. Соревнования относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. В прошлом году турнир в Риме выиграл Медведев.