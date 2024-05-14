Стали известны обладатели wild card в мужскую сетку Ролан Гаррос, Тим — не в их числе

Сегодня, 14 мая, стали известны обладатели wild card в мужскую основную сетку турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос, который пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже (Франция). Соответствующая информация появилась на официальном сайте турнира.

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В мужскую сетку WC получили шесть французских теннисистов — Пьер-Юг Эрбер, Александр Мюллер, Ришар Гаске, Теренс Атман, Гарольд Майо, Джованни Мпеши-Перрикар, а также австралиец Адам Уолтон и американец Николас Морено де Альборан.

Отметим, что австрийский теннисист, бывшая третья ракетка мира, победитель турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США — 2020) Доминик Тим wild card в основную сетку Ролан Гаррос не получил. Сейчас он занимает 117-е место в рейтинге ATP.

В финале парижского «Большого шлема» он играл два раза — в 2018 и 2019 годах.

Недавно Тим заявил, что завершит спортивную карьеру в конце 2024 года из-за проблем со здоровьем.