Медведев так и не смог защитить титул в Риме

Уникальное достижение Даниила Медведева уже начинает восприниматься с раздражением. В первую очередь самим теннисистом. Все 20 трофеев россиянин выиграл на разных турнирах в разных городах. Он никогда не защищал титул и нигде не побеждал дважды. На "Мастерсе" в Риме тоже вышла осечка.

Вспоминаем о единственном грунтовом триумфе Медведева в прошлом году, а перед глазами - поражение четвертой ракетки мира от 16-й , американца Томми Пола со счетом 1:6, 4:6.

- Если честно, я разочарован. Я хотел выступить лучше, но на этот раз даже не приблизился к финалу, - отметил Даниил на пресс-конференции. - Что тут скажешь? Чем больше титулов я завоевываю, тем больше у меня шансов защитить один из них. Так что буду чаще играть там, где уже побеждал, попробую, быть может, не защитить титул, но хотя бы дважды выиграть в одном и том же месте. А для этого я должен быть лучше готов психологически. Когда я не справляюсь в ментальном плане, я не могу победить. Обидно, но таков спорт. Ты проигрываешь и отправляешься на другие соревнования, которые тоже являются весьма важными.

Значимость следующего турнира сложно переоценить. Это "Ролан Гаррос" - грунтовый "Большой шлем", который пройдет с 20 мая по 9 июня в столице Франции, Париже. Медведев уже дал свой прогноз.

- Если ориентироваться на рейтинг, то фаворит Джокович. А я тогда четвертый кандидат, - заявил Медведев, который, кстати, при определенных раскладах может переместиться на пятую строчку. - Циципас выиграл Монте-Карло. Если он одержит победу на втором "Мастерсе" в Риме, то наверняка станет претендентом на победу во Франции. Если Алькарас сыграет, то будет одним из двух главных фаворитов вместе с Новаком. Им нравится грунт. Но сейчас все стало немного более открытым, чем когда-либо прежде. Для меня это тоже хорошо, потому что обычно на "Ролан Гаррос" я играю не так хорошо.

Напомним, что в 2023 году победителем "мэйджора" стал серб Новак Джокович. Медведев на прошлом "Ролан Гаррос" вылетел в первом круге.

Кстати

Отбор на Олимпийские игры в Париж будет проведен согласно рейтингам АТР и WTA, которые будут обновлены 10 июня, то есть по итогам "Ролан Гаррос". В одиночных разрядах каждая страна может выставить не более четырех игроков. На данный момент наши теннисисты претендуют на максимальную квоту. Кроме того, в нейтральном статусе будут допущены не только российские и белорусские одиночники, но и пары, а также микст-дуэты.