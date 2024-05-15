Надаль выступит на предстоящем «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение выступить на «Ролан Гаррос» — 2024, сообщает испанское издание Diario AS.

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На следующей неделе испанский теннисист планирует прилететь во Францию, чтобы приступить к тренировкам на местном грунте.

Напомним, в этом сезоне Надаль провёл 11 официальных матчей, в семи из которых одержал победу. Рафаэль уступил Джордану Томпсону в Брисбене (Австралия), Алексу де Минору в Барселоне (Испания), Иржи Легечке в Мадриде (Испания) и Хуберту Хуркачу в Риме (Италия).

Ранее Надаль заявлял, что не готов выступать на «Ролан Гаррос». Грунтовый турнир «Большого шлема» пройдёт с 26 мая по 9 июня в столице Франции, Париже.