Роддик прокомментировал результаты Джоковича

Энди Роддик прокомментировал результаты Новака Джоковича.

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На «Мастерсе» в Риме серб проиграл в третьем круге Алехандро Табило со счетом 2:6, 3:6.

В этом сезоне Джокович не сыграл ни одного финала.