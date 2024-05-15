Виктория Азаренко проиграла американке Коллинз в борьбе за полуфинал турнира в Риме

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в полуфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В четвертьфинальном матче 34-летняя Азаренко (24) со счётом 4:6, 3:6 проиграла 15-й ракетке мира, представительнице США Даниэль Коллинз (13).

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 46 минут. В её рамках Азаренко ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Коллинз шесть эйсов, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

За выход в финал турнира в Риме Коллинз сразится с ещё одной белоруской — второй ракеткой мира Ариной Соболенко (2).