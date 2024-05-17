Джокович взял уайлд-кард на турнир в Женеве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович выступит на турнире в Женеве (Швейцария) перед защитой титула на «Ролан Гаррос» — 2024, сообщает 20min.ch.

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Отмечается, что Джокович взял уайлд-кард, который ему предоставили организаторы.

Соревнования в Женеве пройдут с 19 по 25 мая. «Ролан Гаррос» стартует 26 мая.

Отметим, что в этом сезоне сербский теннисист выступил на четырёх турнирах, но не завоевал ни одного трофея. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Джокович уступил Яннику Синнеру (1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6). В 1/16 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Новак потерпел поражение от Луки Нарди (4:6, 6:3, 3:6). В полуфинале «тысячника» в Монте-Карло серб проиграл Касперу Рууду (4:6, 6:1, 4:6). В 1/16 финала «Мастерса» в Риме Джокович уступил Алехандро Табило (2:6, 3:6).