Джокович выступит на турнире АТР по уайлд-кард в третий раз в карьере

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович примет участие в турнире в Женеве на следующей неделе, получив wild card, сообщили в социальных сетях Открытого чемпионата в Женеве.

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На этой неделе турнир ATP 250 еще больше расширил число игроков, пригласив первую ракетку мира за редкую встречу за неделю до турнира Большого шлема. В этом году турнир в Женеве станет лишь третьим турниром ATP в карьере Новака Джоковича, на котором он получает выход в основную сетку в качестве wild card, после Бангкока-2004 и Queen's Club-2018.

На прошлой неделе 36-летний теннисист проиграл Алехандро Табило в третьем круге турнира ATP «Мастерс» 1000 в Риме. Лучшим результатом Джоковича в этом сезоне является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В турнире в Женеве также примут участие спортсмены Каспер Рууд, Тейлор Фритц и Энди Маррей.