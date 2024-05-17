В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировал ситуацию вокруг российского теннисиста Карена Хачанова. RT на русском

«Международные федерации должны будут предоставить список отобравшихся и отвечающих требованиям спортсменов. Списки нейтральных индивидуальных спортсменов (AIN) передаются в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/дисциплине, и затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске по видам спорта», — заявили в МОК. ТАСС

9 мая теннисист опубликовал в соцсетях фотографию с георгиевской лентой. После этого в сети появились призывы лишить теннисиста возможности выступить на Олимпиаде в Париже. Газета.Ru