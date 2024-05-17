Зверев одолел Табило и вышел в финал «Мастерса» в Риме

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В полуфинале немец одержал волевую победу над 32-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

За это время Зверев выполнил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных (33%). На счету Табило семь эйсов, три двойных и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).