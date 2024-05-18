Свeнтек стала чемпионкой «тысячника» в Риме, обыграв Соболенко

Завершился финальный матч грунтового «тысячника» в Риме (Италия) на центральном корте стадиона «Форо Италика». В нём встретились белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко и польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек. Со счётом 6:2, 6:3 победа осталась за Свёнтек.

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Матч продолжался 1 час 29 минут. Соболенко выполнила две подачи навылет и допустила две двойные ошибки. По одному эйсу и одной двойной ошибке – на счету Свёнтек. Польская теннисистка реализовала три из четырёх брейк-пойнтов, а белоруска не смогла реализовать ни одного из семи возможных.

Напомним, в прошлом году победу в грунтовом «тысячнике» одержала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В этом году она не смогла продолжить борьбу за защиту титула и снялась с турнира.