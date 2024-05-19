Свентек выиграла десятый «тысячник» в карьере

В субботу, 18 мая, первая ракетка мира, трёхкратная победительница женского «Ролан Гаррос», польская теннисистка Ига Свёнтек завоевала десятый титул на турнирах категории WTA-1000 в карьере.

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Напомним, спортсменка из Польши одолела в финале «тысячника» в Риме (Италия) вторую ракетку мира, двукратную победительницу титулов турниров «Большого шлема» Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:2, 6:3.

Все победы Свёнтек на турнирах категории WTA-1000:

1. Рим (Италия), грунт — 3 титула (2021, 2022, 2024).

2. Доха (Катар), хард — 2 (2022, 2024).

3. Индиан-Уэллс (США), хард — 2 (2022, 2024).

4. Майами (США), хард — 1 (2022).

5. Пекин (Китай), хард — 1 (2023).

6. Мадрид (Испания), грунт — 1 (2024).

Также стоит отметить, что из десяти титулов категории WTA-1000 в этом году она выиграла четыре.