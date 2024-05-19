Потапова проиграла на старте турнира WTA-500 в Страсбурге

Российская теннисистка 43-я ракетка мира Анастасия Потапова в первом круге турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) проиграла 34-й ракетке мира из Канады Лейле Фернандес. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:7(4:7), 3:6.

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За это время Потапова смогла реализовать только 4 из 21-го брэйк-пойнта, выполнила один эйс и допустить девять двойных ошибок. Фернандес тоже совершила девять двойных ошибок, выполнила два эйса и реализовала 5 брэйк-пойнтов из 17-ти возможных. В следующем раунде канадская спортсменка сразится с победительницей матча между Людмилой Самсоновой (Россия) и Барборой Крейчиковой (Чехия).

Ранее Потапова выбыла из борьбы на турнире категории WTA-1000 в Риме. Во втором круге она проиграла Елене Остапенко (Латвия) со счётом 4:6, 2:6.