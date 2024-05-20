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Теннисиста Медведева выбили из топ-4 ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опустился с четвертой на пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступив свое место представителю Германии Александру Звереву. Информация об этом появилась на официальном сайте ATP.

Медведева выбили из топ-4 ATP
© globallookpress.com

Рокировка позиций в рейтинге произошла после турнира серии «Мастерс» в Риме. Зверев одержал победу и набрал 910 очков рейтинга. А Медведев в рамках четвертого круга турнира в двух сетах проиграл представителю США Томми Полу — 1:6, 4:6, таким образом, россиянин не сумел защитить свой титул, который он завоевал в прошлом году, и лишился 900 очков рейтинга. В его активе 6295 баллов.

Возглавлять рейтинг продолжает сербский теннисист Новак Джокович, на втором месте идет итальянец Янник Синнер, замыкает тройку лучших испанец Карлос Алькарас.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Теннис
Янник Синнер
Томми Пол
Даниил Медведев
Александр Зверев
Новак Джокович
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