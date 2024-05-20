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Касаткина — лучшая россиянка в обновлённом рейтинге WTA, Шнайдер впервые вошла в топ-50

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. В десятке сильнейших рейтинга произошло одно изменение. Греческая теннисистка Мария Саккари вышла на седьмое место, обойдя китаянку Чжэн Циньвэнь.

Касаткина — лучшая россиянка в обновленном рейтинге WTA
© Чемпионат.com

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Также в топ-20 находятся Екатерина Александрова (18-я) и Людмила Самсонова (19-я). Выигравшая челленджер в Париже Диана Шнайдер впервые в карьере вошла в топ-50, поднявшись с 62-й строчки на 47-ю.

Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек, на втором месте располагается белоруска Арина Соболенко, на третьем — американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 20 мая:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 695 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8138.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7638.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5673.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4550.

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4090.

7 (8). Мария Саккари (Греция) — 3980.

8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3945.

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3318…

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3258.

18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2450.

19 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2440.

22 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2166.

25 (26). Анна Калинская (Россия) — 1916.

31 (25). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623.

38 (40). Мирра Андреева (Россия) — 1407.

41 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1317.

45 (46). Анна Блинкова (Россия) — 1275.

47 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1236.

69 (72). Элина Аванесян (Россия) — 956.

101 (100). Эрика Андреева (Россия) — 744.

105 (98). Камилла Рахимова (Россия) — 736.

106 (101). Мария Тимофеева (Россия) — 722.

Теннис
Кори Гауфф
Элина Аванесян
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Онс Жабер
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Мария Саккари
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Мария Тимофеева
Елена Остапенко
Анастасия Павлюченкова