Касаткина — лучшая россиянка в обновленном рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. В десятке сильнейших рейтинга произошло одно изменение. Греческая теннисистка Мария Саккари вышла на седьмое место, обойдя китаянку Чжэн Циньвэнь.

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Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Также в топ-20 находятся Екатерина Александрова (18-я) и Людмила Самсонова (19-я). Выигравшая челленджер в Париже Диана Шнайдер впервые в карьере вошла в топ-50, поднявшись с 62-й строчки на 47-ю.

Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек, на втором месте располагается белоруска Арина Соболенко, на третьем — американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 20 мая:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 695 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8138.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7638.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5673.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4550.

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4090.

7 (8). Мария Саккари (Греция) — 3980.

8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3945.

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3318…

…

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3258.

18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2450.

19 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2440.

22 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2166.

25 (26). Анна Калинская (Россия) — 1916.

31 (25). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623.

38 (40). Мирра Андреева (Россия) — 1407.

41 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1317.

45 (46). Анна Блинкова (Россия) — 1275.

47 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1236.

69 (72). Элина Аванесян (Россия) — 956.

101 (100). Эрика Андреева (Россия) — 744.

105 (98). Камилла Рахимова (Россия) — 736.

106 (101). Мария Тимофеева (Россия) — 722.