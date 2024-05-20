Аванесян не смогла доиграть матч первого круга теннисного турнира в Марокко

Российская теннисистка Элина Аванесян не сумела выйти во второй круг турнира в Рабате (Марокко).

На старте соревнований россиянка уступила представительнице Колумбии Камиле Осорио. При счете 0:4 в третьем сете Аванесян запросила медицинский тайм‑аут, после чего отказалась от продолжения борьбы.

Во втором круге Осорио сыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия) — Анна Блинкова (Россия, вторая сеяная).

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Первый круг

Камила Осорио (Колумбия) — Элина Аванесян (Россия) — 3:6, 6:4, 4:0 (отказ).