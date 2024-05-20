Котов с победы стартовал на теннисном турнире в Лионе

Российский теннисист Павел Котов обыграл аргентинца Педро Качина в первом круге турнира в Лионе (Франция).

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Россиянин одержал победу над соперником в двух сетах — 6:1, 6:4. Встреча продолжалсь 1 час и 10 минут.

Во втором круге Котов сыграет с французом Александром Мюллером, получившим от организаторов wild card.

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Первый круг

Павел Котов (Россия) — Педро Качин (Аргентина) — 6:1, 6:4