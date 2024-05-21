Медведев, Рублев и Синнер заявлены на турнир в Галле

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв заявились на турнир категории ATP-500 в Галле (Германия). Среди участников соревнований значится итальянский теннисист Янник Синнер, а также Александр Бублик из Казахстана, которому предстоит защитить титул. Среди российский игроков на турнир также заявлен Роман Сафиуллин.

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Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Список сеяных участников:

— Даниил Медведев (Россия, 3);

— Андрей Рублёв (Россия, 4);

— Янник Синнер (Италия, 1);

— Александр Зверев (Германия, 2);

— Хуберт Хуркач (Польша, 5);

— Стефанос Циципас (Греция, 6);

— Александр Бублик (Казахстан, 7);

— Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8).

С полным списком участников вы можете ознакомиться ниже:

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Травяной турнир в Галле (Германия) пройдёт с 17 по 23 июня. Его победителем в прошлом году стал Александр Бублик (Казахстан), который в финале обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 3:6, 6:3.