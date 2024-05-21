Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге, одолев Лейлу Фернандес

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

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В матче второго раунда россиянка в трёх сетах обыграла 33-ю ракетку мира канадскую теннисистку Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Встреча продлилась ровно 3 часа 15 минут. За это время Самсонова два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Фернандес подала навылет один раз, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных.

Грунтовый турнир категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) продлится с 18 по 25 мая. В следующем круге Самсонова встретится с победительницей пары Эмма Наварро — Беатрис Хаддад-Майя.