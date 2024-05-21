Селехметьева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка 514-я ракетка мира Оксана Селехметьева в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции обыграла 191-ю ракетку мира из Австралии Дестани Айава. Счёт — 7:6(7:5), 6:4.

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Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время россиянка выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11-ти возможных. Её соперница допустила две двойные ошибки, выполнила три эйса и смогла реализовать три из шести брейк-пойнта. В следующем раунде Селехметьева встретится со 123-й ракеткой мира украинской теннисисткой Дарьей Снигур.

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» — Ига Свёнтек (Польша).