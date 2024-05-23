Джокович и Надаль могут сыграть друг с другом в полуфинале «Ролан Гаррос»

Прошла жеребьёвка основного этапа Открытого чемпионата Франции — 2024 среди мужчин. При удачном выступлении на турнире первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

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Соперником первой ракетки мира Новака Джоковича из Сербии в первом круге станет французский теннисист Пьер-Юг Эрбер (143-й в рейтинге ATP). Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 164 финала встретится с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Напомним, один из турниров «Большого шлема» «Роллан Гаррос» начнётся 26 мая и завершится 9 июня. Новак Джокович является действующим победителем турнира.