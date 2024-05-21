Первая ракетка мира Свентек ищет в соцсетях, с кем сыграть в паре на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек в социальных сетях в преддверии старта «Ролан Гаррос» — 2024 написала, что ищет партнёра для игры в парном разряде.

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«Привет, Париж! Ищу дружелюбного партнёра для игры в парном разряде. Кто в городе?» — написала Свёнтек в своих социальных сетях.

Свёнтек традиционно мощно проводит грунтовый сезон. Ранее она выиграла сразу два турнира категории WTA-1000 – в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Примечательно, что в финалах обоих турниров Ига обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у женщин пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является именно Свёнтек.