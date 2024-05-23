Россиянки Авдеева, Захарова и Селехметьева вышли в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Юлия Авдеева вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде Авдеева, занимающая 188‑е место в рейтинге WTA, одержала победу над француженкой Марго Рувруа со счетом 6:2, 6:3.

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Встреча продолжалась чуть более часа. За выход в основную сетку турнира Авдеева сыграет против победительницы матча Солана Сьерра (Аргентина) — Оливия Гадецки (Австралия). Также в финал квалификации вышли россиянки Анастасия Захарова и Оксана Селехметьева.

Селехметьева обыграла украинку Дарью Снигур (6:2, 6:3) и теперь встретится с американкой Кэти Волынец. Захарова победила Далилу Якупович из Словении (6:4, 6:2) и в финале сыграет с немкой Евой Лис. Россиянка Анастасия Тихонова во втором круге уступила Далме Галфи из Венгрии — 3:6, 1:6. «Ролан Гаррос» проходит в Париже с 20 мая по 9 июня.