Россиянка Захарова вышла в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Франции.

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В стартовом матче турнира Захарова, занимающая 166‑е место в рейтинге WTA, одержала победу над венгеркой Анной Бондарь со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.

За выход в финал квалификации Захарова сыграет против словенки Далилы Якупович.

Также в следующую стадию отборочного этапа смогли выйти россиянки Юлия Авдеева и Оксана Селехметьева. Полина Кудерметова завершила выступление на турнире.