Джокович предположил победителя «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от выступлений конкурентов на «Ролан Гаррос» — 2024. По словам спортсмена, если Рафаэль Надаль будет участвовать в розыгрыше Открытого чемпионата Франции, его нельзя исключать из числа главных фаворитов, несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем и хорошие выступления более молодых теннисистов.

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