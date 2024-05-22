Джокович обыграл Ханфмана и вышел в третий круг турнира в АТР-250 в Женеве

Сегодня, 22 мая, завершился матч второго раунда грунтового турнира категории АТР-250 в Женеве (Швейцария). На корте встретились первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович и 85-я ракетка мира немец Янник Ханфман. Со счётом 3:6, 3:6 победу одержал Джокович.

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Матч продолжался 2 часа 15 минут. В поединке сербский теннисист выполнил три подачи навылет и допустил две двойные ошибки, его соперник также выполнил три эйса, но не сделал ни одной двойной ошибки. Три из семи брейк-пойнтов удалось реализовать Джоковичу, а Ханфману – только 1 из 10.

Теннисисты встречались на корте впервые. Теперь Джоковичу предстоит встретиться с победителем матча Дениса Шаповалова и Таллона Грикспора.

Отметим, победу Джокович одержал в день своего рождения, 22 мая.

Напомним, решение первой ракетки мира принять участие в турнире в Женеве накануне «Роллан Гаррос», который начнётся уже 26 мая, связано с тем, что сам теннисист хочет нагрузить себя большим количеством матчей и найти свой лучший уровень.