Джессика Пегула объявила, что не сыграет на «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула сообщила, что пропустит Открытый чемпионат Франции.

«Я почти вернулась к нормальным тренировкам (у меня не было никаких проблем в течение нескольких недель), но играла очень осторожно, проходя восстановление. Если бы у меня было еще 5-7 дней в запасе, то была бы там на 100%. Так что я точно вернусь к травяному сезону и остальной части лета. Нужно увеличить количество матчей. А пока у меня появился новый щенок», — написала Пегула в социальных сетях.