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Джессика Пегула объявила, что не сыграет на «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула сообщила, что пропустит Открытый чемпионат Франции.

Джессика Пегула объявила, что не сыграет на «Ролан Гаррос»
© globallookpress.com

«Я почти вернулась к нормальным тренировкам (у меня не было никаких проблем в течение нескольких недель), но играла очень осторожно, проходя восстановление. Если бы у меня было еще 5-7 дней в запасе, то была бы там на 100%. Так что я точно вернусь к травяному сезону и остальной части лета. Нужно увеличить количество матчей. А пока у меня появился новый щенок», — написала Пегула в социальных сетях.

Теннис
Джессика Пегула