Во Франции открыли названный в честь Медведева теннисный корт

Теннисный корт, названный в честь россиянина Даниила Медведева, открыли в пригороде Парижа Мезон-Лаффит. Об этом в соцсети X сообщила региональный советник региона Иль‑де‑Франс Жозиан Симон. Lenta.ru

Спортсмен присутствовал на открытии корта. Его приветствовали дети и местные чиновники. Также состоялась автограф-сессия теннисиста. Чемпионат.com

28‑летний Медведев располагается на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP). Он является победителем Открытого чемпионата США (2021) и 20 турниров ATP в одиночном разряде. Матч ТВ