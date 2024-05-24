Селехметьева не прошла в основной турнир «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка 514-я ракетка мира Оксана Селехметьева не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финальном раунде квалификации «Ролан Гаррос» она уступила 109-й ракетке мира из США Кэти Волынец со счётом 3:6, 4:6.

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Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Россиянка допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 15 заработанных (20%). Она ни разу не подала навылет. Её соперница также не сделала ни одного эйса, не совершила ни одной двойной ошибки двойные ошибки, и выиграла шесть брейк-пойнтов из десяти (60%).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек.