Камилла Рахимова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Рабате

Российская теннисистка 105-я ракетка мира Камилла Рахимова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко).

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В четвертьфинальном мачте она обыграла Элизабетту Коччаретто из Италии (52-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу россиянки.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За это время российская спортсменка реализовала 4 брейк-пойнта из 11, допустила три двойные ошибки и один раз подала навылет. На счету итальянской теннисистки два эйса, две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

В полуфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате соперницей Рахимовой станет Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта (66-я ракетка мира).